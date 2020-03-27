В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Цена на нефть на уровне $25 за баррель неприятная, но это не катастрофа. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Его попросили прокомментировать слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.

Сорокин назвал Федуна профессионалом, мнение которого основано на его опыте.

«Но здесь хотелось бы не согласиться… Нефтяной рынок — это не рынок в моменте. Да, цена сегодня, в течение недели-двух — это очень важно, и падение цен до такого уровня, конечно, в моменте может привести к большим последствиям», — сказал он.

Как подчеркнул Сорокин, нефтяной рынок в целом цикличен.

«Поэтому смотреть на цену сегодня в $25 — это нас, скажем так, лишает возможности планировать долгосрочно, верстать планы на наши пяти-семилетние циклы. Поэтому цена в $25 сегодня не значит, что она такой будет через два-три месяца», — указал он.

По его словам, в случае завершения карантинных мероприятий в ряде стран произойдёт восстановление рынка.

«Как только это начнётся, как только рынок увидит первый индикатор восстановления спроса, он начнёт думать более фундаментально. Сейчас рынок в панике, цена в паническом режиме… $25 — неприятно... Это не катастрофа. Если такая цена продлится два-три года, то это создаст большие проблемы. Но даже в течение полугода-года такая цена является, скажем так, это тот уровень цены, который мы можем выдержать», — добавил он.

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.

В Кремле, комментируя такое заявление, отметили, что речь идёт о весьма неприятной ценовой конъюнктуре, однако нельзя согласиться с тем, что это катастрофа для России.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent в ходе торгов 27 марта опускалась на 5,96% — до $24,77 за баррель.