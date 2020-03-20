Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.

«Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России... Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, «бывали времена... когда цена была ещё ниже».

«Здесь вряд ли кто-то возьмётся прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмётся прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными», — добавил он.

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.

Он также отметил, что после развала сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».