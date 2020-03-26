ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что информацию о графике работы нужно разместить на официальном сайте кредитной организации.

Банк России напомнил, что при этом кредитные организации в указанный период в обычном режиме проводят операции по выдаче юрлицам денег на зарплаты и другие выплаты социального характера.

«Банк России рекомендует банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов», — добавили в ведомстве.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений и аптек.