В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что с доходов на вклады более 1 млн рублей предлагается взимать налог в 13%.
В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам
  • РИА Новости

«Если у вас на счету лежит 1 млн рублей и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. рублей в год — проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 тыс. рублей не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тыс. рублей», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «речь идёт об одном конкретно взятом счёте», а не о совокупности.

Ранее Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

В середине марта исполняющий обязанности управляющего томским отделением Банка России Алексей Чернов заявил, что объём вкладов жителей Томской области в 2019 году увеличился на 8% и достиг 145 млрд рублей. Он также уточнил, что в составе привлечённых ресурсов банков вклады населения по-прежнему были основным источником. Их доля в последние два года оставалась на уровне 70%.

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