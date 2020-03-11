В Томской области заявили об увеличении объёмов банковских вкладов жителей региона
«По сумме вкладов на душу населения Томская область входит в число лидеров Сибирского федерального округа, уступаем мы лишь Новосибирской области и делим второе-третье место с Иркутской областью», — цитирует портал vtomske.ru слова Чернова.
Он также уточнил, что в составе привлечённых ресурсов банков вклады населения по-прежнему были основным источником. Их доля в последние два года оставалась на уровне 70%.
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил смещение интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам.