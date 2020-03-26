В России разработают меры господдержки сферы общепита и услуг

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Правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать меры по государственной поддержке сферы общепита и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.
В России разработают меры господдержки сферы общепита и услуг
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«При подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компаниям малого и среднего бизнеса необходимо дать отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с RT назвал меры, предложенные для поддержки бизнеса, беспрецедентными. Он указал на то, что они помогут максимально минимизировать риски в текущих условиях.

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