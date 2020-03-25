В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

Президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с RT прокомментировал обращение российского лидера Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, в котором он высказал предложения по поддержке бизнеса.

Калинин назвал меры беспрецедентными, указав на то, что они помогут максимально минимизировать риски для бизнеса в текущих условиях.

«Президент особо выделил блок по малому бизнесу, который, наверно, может больше всего пострадать в этой ситуации. Отсрочки от налогов на шесть месяцев, кроме НДС, конечно, мы приветствуем... Президент также обратил внимание на то, чтобы будут предоставлены государственные гарантии и будет субсидироваться процентная ставка... (Будут введены. — RT) мораторий на шесть месяцев по банкротству и снижение страховых взносов с 30% до 15%, причём президент чётко сказал, что это долгосрочная мера», — заявил Калинин.

По его словам, эти решения помогут защитить бизнес не только в аспекте влияния коронавируса, а также и в других актуальных для российской экономике вопросах.

«Это вдохновляет, потому что мы давно говорим о том, что один из наших основных перекосов в экономике — это слишком большая нагрузка на фонд оплаты труда... Это очень важное заявление, мы его приветствуем и надеемся, что оно будет на долгую перспективу», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса рассказал о ряде мер, которые государство намерено принять для защиты малого и среднего бизнеса от влияния COVID-19.

RT вёл прямую трансляцию обращения.