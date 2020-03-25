Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Президент России Владимир Путин заявил, что компаниям малого и среднего бизнеса необходимо дать отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода.
Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

«Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты в нынешней непростой ситуации, обеспечить следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, в ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — заявил российский лидер.

Ранее Путин предложил обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость поддержки банковского сектора.

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