Путин предложил временно ввести каникулы по потребкредитам и ипотеке

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Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния на экономику распространения коронавируса.
Путин предложил временно ввести каникулы по потребкредитам и ипотеке
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Ещё одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал он в обращении к россиянам.

Ранее Банк России рекомендовал кредиторам предоставить ипотечные каникулы заёмщикам, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19

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