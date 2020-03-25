Путин предложил временно ввести каникулы по потребкредитам и ипотеке
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- РИА Новости
«Ещё одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал он в обращении к россиянам.
Ранее Банк России рекомендовал кредиторам предоставить ипотечные каникулы заёмщикам, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.