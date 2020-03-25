Путин предложил временно ввести каникулы по потребкредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния на экономику распространения коронавируса.

«Ещё одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал он в обращении к россиянам.

Ранее Банк России рекомендовал кредиторам предоставить ипотечные каникулы заёмщикам, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.