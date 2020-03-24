Эксперт назвал причины повышения ставок по кредитам в России

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о причинах повышения ставок по кредитам в России.
Эксперт назвал причины повышения ставок по кредитам в России
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

По его словам, банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке, так как в текущих экономических условиях существенно вырастает риск непогашения.

«Это серьёзная проблема, потому что платёжеспособность людей в будущем будет снижаться. Что касается вкладов, то это оправданно, потому что ставки были сильно занижены в предыдущий период в ожидании снижения ключевой ставки. ЦБ не повысил, но и не снизил ключевую ставку, но правильно решил поднять привлекательность вкладов для физических лиц», — отметил специалист в беседе с НСН.

Он добавил, что вопрос повышения ставок по кредитам зависит в большей степени от госполитики, чем от самих банков.

Ранее сообщалось, что ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам.

Газета «Известия» писала, что специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.

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