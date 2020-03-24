Эксперт назвал причины повышения ставок по кредитам в России
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- РИА Новости
По его словам, банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке, так как в текущих экономических условиях существенно вырастает риск непогашения.
«Это серьёзная проблема, потому что платёжеспособность людей в будущем будет снижаться. Что касается вкладов, то это оправданно, потому что ставки были сильно занижены в предыдущий период в ожидании снижения ключевой ставки. ЦБ не повысил, но и не снизил ключевую ставку, но правильно решил поднять привлекательность вкладов для физических лиц», — отметил специалист в беседе с НСН.
Он добавил, что вопрос повышения ставок по кредитам зависит в большей степени от госполитики, чем от самих банков.
Ранее сообщалось, что ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам.
Газета «Известия» писала, что специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.