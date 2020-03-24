В ЦБ объяснили свою рекомендацию по поводу наличных в банкомате

В Центробанке дали разъяснения по поводу своей рекомендации, касающейся наличных средств и банкоматов.

«Рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции», — цитирует заявление регулятора РИА Новости.

Как отметили в ЦБ, обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: приём банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Уточняется, что такие аппараты продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции.

«Возможность выдачи и приёма наличных сохранится. Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на приём наличных, этот пункт рекомендаций не касается», — подчеркнул Центробанк.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.