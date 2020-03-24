В ЦБ объяснили свою рекомендацию по поводу наличных в банкомате

Короткая ссылка
В Центробанке дали разъяснения по поводу своей рекомендации, касающейся наличных средств и банкоматов.
В ЦБ объяснили свою рекомендацию по поводу наличных в банкомате
  • РИА Новости

«Рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции», — цитирует заявление регулятора РИА Новости.

Как отметили в ЦБ, обычный режим работы таких банкоматов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: приём банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Уточняется, что такие аппараты продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции.

«Возможность выдачи и приёма наличных сохранится. Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на приём наличных, этот пункт рекомендаций не касается», — подчеркнул Центробанк.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить