В «Опоре России» оценили решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

Президент «Опоры России» Александр Калинин прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что таким образом руководство ЦБ дало сигнал не увеличивать нагрузку на бизнес.

«Во многом сохранятся текущие уровни процентных ставок, причём не только для бизнеса, но и для населения. Это прежде всего ипотека, потребительское кредитование», — сказал Калинин.

Он также отметил, что стабилизировать национальную валюту можно не только повышением ставки, но и другими методами, в том числе валютными интервенциями.

Ранее в ЦБ заявили, что последние два месяца события развиваются с «существенным отклонением» от сценария прогноза регулятора, что связано с распространением коронавируса и резким снижением нефтяных цен.