Экономист оценил второе место рубля в рейтинге валют по волатильности

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Полина Полетаева
Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes, прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Экономист оценил второе место рубля в рейтинге валют по волатильности
  • Pixabay

«Главная причина — стремительное снижение цен на нефть. Утренние котировки я ещё не знаю, но вчера баррель марки Brent оказывался ниже $27, $26,8—26,9. Это как раз тот рубеж, за которым начинается реализация стрессового сценария ЦБ... При этом стандартная корреляция, которая сложилась в течение последних месяцев, выглядела таким образом, что при снижении цен на нефть на 10% рубль «улетал» вниз на 3%. Собственно, очень похожая картина и сложилась сейчас», — сказал он.

Эксперт считает, что у Центрального банка «есть все средства и инструменты» для решения проблемы.

«Во-первых, у ЦБ есть возможность чуть-чуть поправить ситуацию, увеличив продажи валют на открытом рынке. Во-вторых, нужно понять, что делать со ставкой. Стандартное решение при таком обвале рубля — повысить ставку. Надо ли это делать на сей раз, уверенности нет, потому что это ужесточение кредитной политики, которое для экономики будет сдерживающим фактором. Поэтому надо посмотреть, как будет реагировать на действия ЦБ курс и как он будет вписываться в общую картину мирового валютного рынка», — добавил Масленников.

Ранее РБК со ссылкой на данные Bloomberg сообщало, что рубль стал второй по волатильности валютой мира.

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