Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время

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Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.
Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время
  • Reuters

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что доллар в ближайшее время будет только расти и может достигнуть порога в 85—86 рублей.

По его словам, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Демура также добавил, что в ближайший год цена за баррель будет понижаться.

«$20 за баррель будет уже в течение этого года, при самом плохом прогнозе в перспективе цена может опуститься до $9», — уточнил аналитик.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с URA.RU оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.

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