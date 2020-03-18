Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что доллар в ближайшее время будет только расти и может достигнуть порога в 85—86 рублей.

По его словам, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Демура также добавил, что в ближайший год цена за баррель будет понижаться.

«$20 за баррель будет уже в течение этого года, при самом плохом прогнозе в перспективе цена может опуститься до $9», — уточнил аналитик.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с URA.RU оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.