Эксперт дал прогноз о динамике курса рубля в ближайшее время
- Reuters
В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что доллар в ближайшее время будет только расти и может достигнуть порога в 85—86 рублей.
По его словам, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.
Демура также добавил, что в ближайший год цена за баррель будет понижаться.
«$20 за баррель будет уже в течение этого года, при самом плохом прогнозе в перспективе цена может опуститься до $9», — уточнил аналитик.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с URA.RU оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.