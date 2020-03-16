ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.
Уточняется, что ЦБ использует для этих операций сделки с расчётами «завтра», то есть на следующий торговый день.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней.