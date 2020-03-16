ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей

Банк России 13 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.

Уточняется, что ЦБ использует для этих операций сделки с расчётами «завтра», то есть на следующий торговый день.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней.