ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей

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Банк России 13 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 млрд рублей.
ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.

Уточняется, что ЦБ использует для этих операций сделки с расчётами «завтра», то есть на следующий торговый день.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. 

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