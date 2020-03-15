Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику США

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику США.
Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику США
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«В начале текущей недели аналитики Bloomberg оценивали вероятность начала кризиса американской экономики в 53%, до этого данный показатель был чуть более 20%. Имеются и другие экспертные материалы, которые говорят, что рецессия в США и Евросоюзе, скорее всего, начнётся уже в начале будущего лета», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, прогнозные оценки по I кварталу 2020 года дают американской экономике очевидное снижение.

Как считает Масленников, пока окончательные выводы делать нельзя, но ситуация в Соединённых Штатах постепенно приближается к рецессии.

Ранее эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.

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