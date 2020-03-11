Эксперт рассказал о позиции России на переговорах ОПЕК+

Россия в рамках ОПЕК+ предлагала оставаться по добыче нефти на уровне I квартала, однако Саудовская Аравия настаивала на снижении этого объёма. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, выступая в выпуске стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Рубль и Конституция».

«Изначально вся эта история начинается в феврале, когда в Китае разразился коронавирус. Они закрыли много-много предприятий и, соответственно, меньше стали потреблять углеводородов, и спрос, по сути, в мировом масштабе упал, цены понизились. И тогда саудиты поставили вопрос: а давайте в рамках соглашения ОПЕК+ ещё больше снизим объём производства — на 1,5 млн баррелей в сутки — и таким образом поддержим цены», — сказал он.

Юшков рассказал, что для Саудовской Аравии это было важно, потому что «они верстают свой бюджет примерно из $72 за баррель».

«В то время как российский бюджет свёрстан из $42,4. Поэтому нас это устраивало», — добавил он.

Как отметил эксперт, в данной ситуации Саудовская Аравия поставила условия.

«Они потребовали: либо мы снижаем объём добычи все вместе — ОПЕК+, либо сделки не будет вообще. Россия же предлагала ничего не делать, оставаться на уровне добычи I квартала. И как коронавирус пришёл, понизил цены, так же Китай с ним поборется и, соответственно, восстановит объём потребления, и это поднимет цены... Поэтому наше предложение было таким: не снижать ничего, просто подождать — может быть, цена немножко упадёт. Вот $70 у нас было в январе, она, может быть, упадёт до $55, вот на этом уровне мы нормально проживём этот период, а потом Китай восстановит спрос. Саудиты же поставили ультиматум», — сказал эксперт.

По его мнению, в данной ситуации Россия «была с довольно конструктивным предложением» — оставить как есть.

«И готова, я думаю, была торговаться по поводу объёма снижения», — указал он.

9 марта стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

В начале марта ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по соглашению ОПЕК+, предложив дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.