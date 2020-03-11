Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Инициатива предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет «50% плюс одна акция» будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Как отмечается, проект направлен на «устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».

Также депутаты приняли документ, устанавливающий порядок перечисления в федеральный бюджет части доходов, полученных от сделки. 

Ранее Банк России предложил продлить до 1 декабря срок передачи средств от продажи акций.

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