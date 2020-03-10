Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.

«Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак во время совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки. Позже цены на нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.