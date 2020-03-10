Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
  • Reuters

«Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак во время совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки. Позже цены на нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

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