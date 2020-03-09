Новак рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+

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Глава Минэнерго России Александр Новак во время совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+.
Новак рассказал о прошедших переговорах по продлению сделки ОПЕК+
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть», — говорится в сообщении.

Но, как отметил Новак, несмотря на это, «партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».  

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

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