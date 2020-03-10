Компания Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти в апреле

Исполнительный директор государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Аль-Амин ан-Насер заявил о намерении увеличить в апреле поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении компании, в апреле поставки нефти будут «на 300 тыс. баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 млн баррелей в сутки».

Уточняется, что Saudi Aramco договорилась со своими клиентами о предоставлении им таких объёмов начиная с 1 апреля 2020 года.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что снижение цен на нефть, предпринятое компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.

Вместе с этим источник в ОПЕК, знакомый с планами властей Саудовской Аравии, заявлял ТАСС, что королевство не объявляло России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.