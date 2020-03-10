ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом
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- РИА Новости
Так, предполагается предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заёмщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ЦБ намерен ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября.
Также планируется снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире сказываются на российской экономике. В частности, к потерям ведёт снижение импорта из Китая и частичное прекращение авиасообщения. Министр подчеркнул, что из-за сокращения объёма импорта и импортных пошлин страна теряет «где-то 1 млрд рублей в день».
Как ранее рассказала зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева, прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику минимально.
По её словам, при этом существует «косвенное влияние через изменение ситуации в других странах». Все инструменты реагирования для финансовой стабильности «уже давно разработаны» и «неоднократно раньше использовались».
В результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае скончались 3136 человек. Общее число инфицированных по всей стране составило 80,7 тыс. Уточняется, что число выздоровевших достигло 59,8 тыс.