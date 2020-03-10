ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

Центробанк в связи с распространением коронавирусной инфекции и её влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях намерен реализовать ряд мер.

Так, предполагается предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заёмщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.

ЦБ намерен ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября.

Также планируется снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире сказываются на российской экономике. В частности, к потерям ведёт снижение импорта из Китая и частичное прекращение авиасообщения. Министр подчеркнул, что из-за сокращения объёма импорта и импортных пошлин страна теряет «где-то 1 млрд рублей в день».

Как ранее рассказала зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева, прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику минимально.

По её словам, при этом существует «косвенное влияние через изменение ситуации в других странах». Все инструменты реагирования для финансовой стабильности «уже давно разработаны» и «неоднократно раньше использовались».

В результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае скончались 3136 человек. Общее число инфицированных по всей стране составило 80,7 тыс. Уточняется, что число выздоровевших достигло 59,8 тыс.