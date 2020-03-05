Силуанов рассказал о потерях России из-за ситуации с COVID-2019 в мире

Последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире сказываются на российской экономике. В частности, к потерям ведёт снижение импорта из Китая и частичное прекращение авиасообщения, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Как скажется эта эпидемия на мировой экономике? Конечно, отрицательно, потому что закрываются производства, закрываются магазины, рестораны, потребление снижается, снижается и торговля, от этого все страдают. Мы, конечно, всячески здесь (в России. — RT) стараемся принять меры, чтобы к нам эта зараза не попала и чтобы мы у себя в меньшей степени это почувствовали», — сказал глава ведомства во время лекции для студентов Финансового университета. Слова Силуанова приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что из-за сокращения объёма импорта и импортных пошлин «где-то один миллиард рублей в день мы теряем».

«Меньше стали летать наши авиаперевозчики, меньше стали перевозить людей и на железнодорожном транспорте, и в авиасообщении. Это всё и потери самих компаний, это всё и снижение объёма турпотока в Россию, снижение объёма потребления иностранными гражданами — то есть это всё завязано, мы находимся внутри глобальной экономики, и, конечно, на нас сказывается и вся эта ситуация с так называемым коронавирусом», — подытожил глава Минфина.

Как ранее рассказала зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева, прямое влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику минимально.

По её словам, при этом существует «косвенное влияние через изменение ситуации в других странах». Все инструменты реагирования для финансовой стабильности «уже давно разработаны» и «неоднократно раньше использовались».