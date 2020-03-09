Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют

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Московская биржа перед торгами 10 марта повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара и евро.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торговую площадку.

Уточняется, что граница возможного изменения курса доллара была повышена с 70,445 рубля до 76,3951 рубля, а евро — с 79,625 рубля до 87,3131 рубля.

Биржа также обращает внимание, что итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 09:00 мск 10 марта.

Как указывает агентство, Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса и ряда других валют.

Ранее Банк России объявил о решении не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней в рамках реализации бюджетного правила. 

О ситуации с курсом валют — в материале RT.

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