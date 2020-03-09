Биржи Европы закрыли торги падением на 7—8%

Основные европейские фондовые индексы 9 марта завершили торги снижением на 7—8%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что по итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, до 5965,77 пункта, французский CAC 40 — на 8,39%, до 4707,91 пункта, немецкий индекс DAX — на 7,94%, до 10631,63 пункта.

При этом падение итальянского FTSE MIB оказалось сильнее и достигло 11,17%, до 18475,91 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему международные рынки показывают падение котировок.