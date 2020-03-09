Аналитик оценила падение цен на нефть на фоне распада сделки ОПЕК+
- Reuters
По мнению эксперта, пока непонятно, когда цены на нефть начнут укрепляться, потому что «падение очень серьёзное».
Она также отметила, что цена намного ниже той, при которой «балансируется бюджет».
«Какое-то время мы будем жить при более низком уровне цен на нефть, чем ожидалось. Соответственно, рубль будет дешевле и по отношению к доллару, и по отношению к евро», — сказала Мильчакова.
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.