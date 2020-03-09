Аналитик оценила падение цен на нефть на фоне распада сделки ОПЕК+

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

По мнению эксперта, пока непонятно, когда цены на нефть начнут укрепляться, потому что «падение очень серьёзное».

Она также отметила, что цена намного ниже той, при которой «балансируется бюджет».

«Какое-то время мы будем жить при более низком уровне цен на нефть, чем ожидалось. Соответственно, рубль будет дешевле и по отношению к доллару, и по отношению к евро», — сказала Мильчакова.

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.