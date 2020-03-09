Эксперт прокомментировал падение цен на нефть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

«С точки зрения обмена денег самый главный совет — не дёргаться в период, когда начинается паника. Когда неспециалисты начинают играть на спекулятивном рынке, они, скорее всего, проигрывают. Покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная. Когда же начинаются панические настроения, тренд может поменяться даже в очереди в обменник. Но, конечно, неплохо иметь любые валюты в своём кармане, это защищает от девальвации», — считает эксперт.

По словам Митраховича, данная ситуация на нефтяном рынке сложилась из-за того, что «у спекулянтов начинается паническая реакция на то, что ОПЕК+ объявил, что с апреля не будет никаких дополнительных обязательств и старые тоже отменяются».

«Саудовская Аравия, в свою очередь, заявила, что в таком случае не будет сдерживать добычу и тоже её увеличит. У спекулянтов возникает предположение, что рынок будет затоварен, соответственно, нужно гнать цену вниз. Самое главное — то, насколько затяжным может быть падение цены на нефть и как на это будет реагировать Россия», — сказал он.

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое ранее завершилось выходом России из сделки, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.