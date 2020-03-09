Курс доллара превысил 72 рубля

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 72 рубля, евро — 82 рубля. Об этом сидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что в отношении доллара достижение указанной отметки — обновление максимума с марта 2016 года, евро — с февраля того же года, передаёт РИА Новости.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.

8 марта стало известно о падении акций саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на фоне ситуации вокруг сделки ОПЕК+, стороны которой не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении соглашения на нынешних условиях.