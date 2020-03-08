В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России. По его словам, убирая с рынков дешёвую российскую и арабскую нефть, участники просто «расчищают место» для дорогой американской сланцевой нефти.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — сказал Леонтьев РИА Новости.

Таким образом, соглашение не влияет на рынок, потому что объём предложения не меняется, считает он.

«Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнёрами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнёрским.... Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это мазохизм», — добавил Леонтьев.

Он отметил, что реальное содержание сделки в том, что все объёмы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении соглашения ОПЕК+, «полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объёмами американской сланцевой нефти».

Ранее ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по соглашению ОПЕК+, предложив дополнительно сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.

Как отметил министр энергетики России Александр Новак, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.