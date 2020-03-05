Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

РИА Новости

По состоянию на 19:52, согласно данным Московской биржи, курс евро составил 75,1 рубля. 28 февраля евро поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Также в ходе торгов курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года.