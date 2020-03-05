ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

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Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
  • РИА Новости

Как отмечается, активы были проданы за 268 709 960,78 гривен ($10,8 млн), несмотря на решение Стокгольмского арбитража, при этом информации о покупателе нет.

Компания считает, что Киев совершил «незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора» и продемонстрировал, «почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности».

«Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счёт активов Украины на территории иностранных юрисдикций», — заявил старший вице-президент правового блока банка Игорь Краснов.

Ранее арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу «ПРОМИНВЕСТБАНКа».

ВЭБ приобрёл акции «ПРОМИНВЕСТБАНКа» в 2008 году и вложил в него более $2,7 млрд. В июне 2019 года он подал иск к Украине в связи с косвенной экспроприацией. 

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