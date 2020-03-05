Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 5 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © Alexander Nemenov
- AFP
Курс доллара понизился на 18 копеек — до 66,08 рубля.
Курс евро упал на 25 копеек и составил 73,55 рубля.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.
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