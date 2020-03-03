Эксперт оценил перспективы роста курса рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.

В беседе с «Российской газетой» специалист отметил, что на этой неделе рыночная турбулентность может пойти на спад.

«Мы уже видели, как быстро продавцы съели рыночный отскок понедельника. Тем не менее стоит быть готовым к тому, что далее рубль будет двигаться с намного меньшей амплитудой и даже имеет шансы вернуться к росту против доллара, если рынки позитивно оценят обещанные мировыми центробанками скоординированные меры стабилизации рынков», — пояснил Купцикевич.

2 марта, по данным Московской биржи, курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года.