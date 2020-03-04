В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+

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Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил о завершении встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Австрии.
В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+
  • Reuters

«Да, встреча завершилась», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что ОАЭ поддержали озвученные на мониторинговом комитете предложения по сокращению добычи нефти. При этом он не стал уточнять детали.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.

В феврале ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

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