Эксперт оценил отношения России и ОЭСР

Политолог Андрей Суздальцев оценил отношения России и международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«В своё время мы вступали в ВТО, рассчитывая после этого вступить в ОЭСР. ОЭСР — это организация, объединяющая самые развитые страны мира. У них общие стандарты во всех важнейших сферах, включая кредитную политику», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это выход во вполне развитую экономику, которая предполагает в том числе соответствующее доверие инвесторов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с ОЭСР.

В декабре 2019 года Михаил Мишустин, тогда занимавший должность главы Федеральной налоговой службы, провёл пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.