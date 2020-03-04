Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.

Как отмечают собеседники агентства, председатель правительства поручил проработать план по воссозданию связей и даже «перезапуску усилий России по присоединению» к организации. Активность в данном направлении была приостановлена в марте 2014 года.

В сообщении подчёркивается, что подобное стремление восстановить связи, даже если это не приведёт сразу к возобновлению усилий по присоединению, «говорит о желании правительства развить отношения с Западом и улучшить деловой климат».

При этом, как пишет издание, в Министерстве экономики сообщили, что Россия продолжит углублять сотрудничество с ОЭСР, «однако поскольку не Россия приостановила процесс присоединения, а сама ОЭСР и её члены, вопрос возобновления переговоров зависит не от российской стороны».

В декабре 2019 года Михаил Мишустин, тогда занимавший должность главы Федеральной налоговой службы, провёл пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.