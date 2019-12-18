Мишустин провёл пленарное заседание в штаб-квартире ОЭСР в Париже

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин провёл пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, передаёт «Газета.Ru».

«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран», — сказал он.

По его словам, все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что поможет отказаться от отчётности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению.

Участниками пленарного заседания стали более 60 делегатов из 30 стран. С докладами выступили как коллеги из зарубежных налоговых служб, так и представители ведущих технологических компаний, передаёт телеканал «360».

Форум по налоговому администрированию ОЭСР — крупнейшая международная площадка для обмена опытом и информацией в налоговой сфере.

Ранее Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване рассказал о налоговом администрировании будущего.