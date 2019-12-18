Мишустин провёл пленарное заседание в штаб-квартире ОЭСР в Париже
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- РИА Новости
«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран», — сказал он.
По его словам, все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что поможет отказаться от отчётности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению.
Участниками пленарного заседания стали более 60 делегатов из 30 стран. С докладами выступили как коллеги из зарубежных налоговых служб, так и представители ведущих технологических компаний, передаёт телеканал «360».
Форум по налоговому администрированию ОЭСР — крупнейшая международная площадка для обмена опытом и информацией в налоговой сфере.
Ранее Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване рассказал о налоговом администрировании будущего.