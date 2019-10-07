В ФНС рассказали о налоговом администрировании будущего

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Глава ФНС Михаил Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване рассказал о налоговом администрировании будущего, сообщает «Газета.Ru».
В ФНС рассказали о налоговом администрировании будущего
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами, — это следующий шаг в развитии налогового администрирования. Только так мы можем продолжать быть эффективными», — заявил он.

Мишустин также привёл данные о цифровизации налогового администрирования в России. Например, работают онлайн-кассы. Эта технология позволит с 2020 года отменить отчётность по упрощённой системе налогообложения.

В рамках эксперимента по регистрации самозанятых разработано приложение, где сумма налога высчитывается в автоматическом режиме.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в ФНС рассказали о проекте «Налог на профессиональный доход».

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