В ФНС рассказали о проекте «Налог на профессиональный доход»

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В Санкт-Петербурге состоялось заседание расширенной коллегии Федеральной налоговой службы, сообщает телеканал «360».
В ФНС рассказали о проекте «Налог на профессиональный доход»
  • РИА Новости

Глава ведомства Михаил Мишустин рассказал о промежуточных результатах работы проекта «Налог на профессиональный доход».

По его словам, в эксперименте приняли участие более 107 тыс. налогоплательщиков. Они выдали 9,3 млн чеков на 8,2 млрд рублей. Уплаченный налог оценивается в 127 млн рублей.

Проект работает в четырёх регионах. Его особенности — простая регистрация и администрирование, низкие налоговые ставки (4% и 6% в зависимости от категории покупателя). В консолидированный бюджет субъекта направляется 63%, в Фонд обязательного медицинского страхования — 37%.

Ранее портал Nation News сообщал, что собираемость налогов в Санкт-Петербурге в I квартале 2019 года выросла на 15%.

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