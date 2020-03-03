Эксперт прокомментировал решение «Газпрома» снизить цену на газ для Болгарии
- РИА Новости
«Что касается «Турецкого потока», то перед нами несколько проектов, которые объединены одним названием. Здесь заложены две нитки, причём первая из них целиком и полностью идёт для удовлетворения нужд Турции, а вот вторая уже для нужд Болгарии и других государств», — заявил Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, во многом скидка обусловлена тем, что Россия пытается «застолбить» болгарский рынок. Ещё одной причиной он назвал конъюнктуру на рынке энергоносителей.
8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток».
Ранее эксперт газового рынка Арсений Кириченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на мировом рынке газа.