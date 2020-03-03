Эксперт прокомментировал решение «Газпрома» снизить цену на газ для Болгарии

Заведующий кафедрой исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал решение российского «Газпрома» снизить цену на газ для Болгарии на 40%.

«Что касается «Турецкого потока», то перед нами несколько проектов, которые объединены одним названием. Здесь заложены две нитки, причём первая из них целиком и полностью идёт для удовлетворения нужд Турции, а вот вторая уже для нужд Болгарии и других государств», — заявил Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, во многом скидка обусловлена тем, что Россия пытается «застолбить» болгарский рынок. Ещё одной причиной он назвал конъюнктуру на рынке энергоносителей.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток».

Ранее эксперт газового рынка Арсений Кириченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на мировом рынке газа.