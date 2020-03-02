Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке газа

Эксперт газового рынка Арсений Кириченко оценил ситуацию на мировом рынке газа.

По его словам, ближайшие годы станут началом нового этапа использования газа в различных отраслях экономики.

«Для России как крупнейшей энергетической державы мира это в первую очередь возможности, которыми наша страна должна воспользоваться», — сказал Кириченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, основным рынком для России остаётся Европа, и, несмотря на различные политические моменты, в среднесрочной перспективе европейские страны продолжат использовать газ.

«Во-первых, из-за фазы супернизких цен, во-вторых, из-за его экологических преимуществ, ведь газ — самый чистый из ископаемых видов топлива», — пояснил эксперт.

Ранее президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.