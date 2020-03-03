«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%, сообщил премьер-министр республики Бойко Борисов.
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
  • РИА Новости

«Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», — цитирует главу болгарского правительства ТАСС.

Борисов назвал это событие символичным подарком к 142-й годовщине освобождения страны в Русско-турецкой войне, которая отмечается 3 марта.

В российской компании подтвердили заключение соглашения. 

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поставки полностью покрывают все контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии.

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