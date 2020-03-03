«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%, сообщил премьер-министр республики Бойко Борисов.

«Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», — цитирует главу болгарского правительства ТАСС.

Борисов назвал это событие символичным подарком к 142-й годовщине освобождения страны в Русско-турецкой войне, которая отмечается 3 марта.

В российской компании подтвердили заключение соглашения.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток».

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поставки полностью покрывают все контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии.