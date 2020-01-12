Миллер рассказал о контрактах на поставки газа через «Турецкий поток»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о контрактах на поставки газа через «Турецкий поток».

«Поставки по «Турецкому потоку» полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня «трансбалканским коридором», — цитирует Миллера РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Соединённые Штаты выступают против «Турецкого потока», поскольку данный проект, по мнению американской стороны, усиливает политическое влияние России в Европе.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток», мощность которого составит 31,5 млрд куб. м в год.

Эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил запуск газопровода «Турецкий поток».