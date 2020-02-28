Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%

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Цены на нефть марки WTI снижаются более чем на 5% — до $44,66 за баррель.
Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%
  • © Nick Oxford
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, по состоянию на 18:17 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,73% — до $49,84 за баррель.

Утром 28 февраля сообщалось, что апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,78%, составив $45,78 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

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