Цены на нефть снижаются
- AFP
Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,78%, составив $45,78 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 2,24% — до $51,01 за баррель.
27 февраля мировые цены на нефть опускались в ходе торгов в пределах 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже $51 за баррель, обновив минимум с декабря 2018 года.
Эксперт Игорь Юшков прокомментировал ФАН сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.