Цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в пятницу, 28 февраля.
Цены на нефть снижаются
  • AFP

Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,78%, составив $45,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 2,24% — до $51,01 за баррель.

27 февраля мировые цены на нефть опускались в ходе торгов в пределах 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже $51 за баррель, обновив минимум с декабря 2018 года.

Эксперт Игорь Юшков прокомментировал ФАН сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.

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