Россия продала Британии золото на рекордную сумму $5 млрд

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В 2019 году Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Россия продала Британии золото на рекордную сумму $5 млрд
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Отмечается, что это более чем в 12 раз превышает показатели 2018 года и на треть больше продаж российского золота во все страны мира за период с 2017 по 2019 год. 

В физическом выражении экспорт Россией золота в Британию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонн.

Вместе с тем на экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.

По словам директора Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джона Маллигана, рекордное наращивание экспорта золота в Великобританию можно объяснить опасениями по поводу брексита, глобальными трендами спроса на золото и традиционной ролью Лондона как центра торговли и хранения золота.

Эксперты также не исключают, что на показатель могли повлиять торговые войны между Соединёнными Штатами и Китаем.

Ранее издание сообщало, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.

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