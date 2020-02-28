Россия продала Британии золото на рекордную сумму $5 млрд

В 2019 году Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что это более чем в 12 раз превышает показатели 2018 года и на треть больше продаж российского золота во все страны мира за период с 2017 по 2019 год.

В физическом выражении экспорт Россией золота в Британию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонн.

Вместе с тем на экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.

По словам директора Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джона Маллигана, рекордное наращивание экспорта золота в Великобританию можно объяснить опасениями по поводу брексита, глобальными трендами спроса на золото и традиционной ролью Лондона как центра торговли и хранения золота.

Эксперты также не исключают, что на показатель могли повлиять торговые войны между Соединёнными Штатами и Китаем.

Ранее издание сообщало, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.