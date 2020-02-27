В ФНС оценили возможные потери бюджета при отмене НДФЛ для бедных

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета более 1 трлн рублей, заявил глава управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько.

По его словам, основные поступления от уплаты НДФЛ приносят граждане с невысокими доходами.

«Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунёмся в действительность и расчёты, то это не совсем так», — цитирует Засько РБК.

Он отметил, что в случае введения некоего необлагаемого минимума автоматически получатся огромные выпадающие доходы, исчисляющиеся триллионами.

Так, по его оценке, бюджетная система недополучит порядка 1,2 трлн рублей.

Засько считает, что увеличить ставку для богатых как «пиар-ход» было бы правильно, но дополнительные доходы будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это «копейки».

С 1 января 2020 года минимальная ежемесячная зарплата в России составляет 12 130 рублей.

В Кремле ранее заявляли, что какой-либо позиции относительно инициативы об отмене НДФЛ для малоимущих у администрации президента пока нет.