В Госдуме оценили сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

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Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков оценил сообщения о том, что США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
В Госдуме оценили сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
  • Reuters

«Им нужно покупать нефть — они покупают нефть, нужно покупать оборудование — они покупают оборудование, нужно покупать больше ракет — покупают больше ракет. То есть действуют чисто прагматично», — заявил Аксаков в беседе с Inforeactor.

Он также отметил, что все антироссийские санкционные решения направлены в том числе против европейской экономики.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче на 2020—2021 годы.

Также сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.

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