В Госдуме оценили сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
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«Им нужно покупать нефть — они покупают нефть, нужно покупать оборудование — они покупают оборудование, нужно покупать больше ракет — покупают больше ракет. То есть действуют чисто прагматично», — заявил Аксаков в беседе с Inforeactor.
Он также отметил, что все антироссийские санкционные решения направлены в том числе против европейской экономики.
Ранее Минэнерго США понизило прогноз по нефтедобыче на 2020—2021 годы.
Также сообщалось, что страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи.
Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил энергетическую стабильность России.