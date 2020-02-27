Объём средств на текущих счетах россиян в банках достиг рекордной отметки

Сумма денежных средств россиян на текущих счетах в банках достигла в 2019 году рекордной отметки за 10 лет, составив 26% от общего объёма привлечённых розничных ресурсов.

Об этом информирует РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.

Отмечается, что в суммарном эквиваленте объём средств достиг 8 трлн рублей, что на 19,4% превышает показатели 2018 года.

За последние три года объём сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, рост сбережений россиян на текущих счетах может объясняться перетоком средств с депозитов.

«С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято», — сказала она.

Как уточнил старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Семён Исаков, также не исключено влияние политики кредитных организаций по привлечению валютных вкладов.

«Многие банки перестали открывать депозиты в евро. Клиенты вынуждены всё больше держать евро исключительно на текущих счетах», — пояснил он.

Вместе с тем предполагается, что такая статистика может быть связана с увеличением банками предложений по накопительным счетам, привлекательных из-за более гибких условий пополнения и расходования средств.

Ранее в Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.

В январе руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам.