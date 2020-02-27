Объём средств на текущих счетах россиян в банках достиг рекордной отметки
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Об этом информирует РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.
Отмечается, что в суммарном эквиваленте объём средств достиг 8 трлн рублей, что на 19,4% превышает показатели 2018 года.
За последние три года объём сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, рост сбережений россиян на текущих счетах может объясняться перетоком средств с депозитов.
«С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято», — сказала она.
Как уточнил старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Семён Исаков, также не исключено влияние политики кредитных организаций по привлечению валютных вкладов.
«Многие банки перестали открывать депозиты в евро. Клиенты вынуждены всё больше держать евро исключительно на текущих счетах», — пояснил он.
Вместе с тем предполагается, что такая статистика может быть связана с увеличением банками предложений по накопительным счетам, привлекательных из-за более гибких условий пополнения и расходования средств.
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