Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.
«С начала 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учётом перевалки, составил $2,06 млн», — заявил он.
По его словам, главными импортёрами стали Украина и Абхазия.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.