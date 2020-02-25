Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года

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Объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $2 млн с начала года.
Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

«С начала 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учётом перевалки, составил $2,06 млн», — заявил он.

По его словам, главными импортёрами стали Украина и Абхазия.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

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