Объём экспорта крымской сельхозпродукции превысил $2 млн с начала года

Объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $2 млн с начала года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

«С начала 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учётом перевалки, составил $2,06 млн», — заявил он.

По его словам, главными импортёрами стали Украина и Абхазия.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.